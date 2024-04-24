Dolar
32.52
Euro
34.79
Altın
2,320.09
ETH/USDT
3,247.30
BTC/USDT
66,123.00
BIST 100
9,693.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi, Yapay zeka

HAVELSAN Ekspres'ten yapay zeka çözümleri çıkacak

HAVELSAN tarafından düzenlenen teknoloji yarışmasında üniversite öğrencileri, 2 gün sürecek tren yolculuğunda yapay zeka temalı çözümler geliştirecek.

Göksel Yıldırım  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
HAVELSAN Ekspres'ten yapay zeka çözümleri çıkacak

Ankara

HAVELSAN'ın düzenlediği teknoloji yarışmasında üniversite öğrencileri, tren yolculuğunda 2 gün boyunca yapay zeka temalı çözümler üretecek.

İlk kez 2022 yılında yola çıkan ve açık kaynak kodlu yazılım alanında teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapan HAVELSAN Ekspres, bu kez yapay zeka temasıyla yola çıktı.

TCDD Taşımacılık ile işbirliğinde gerçekleştirilen yarışma kapsamında HAVELSAN, güzergahtaki üniversitelerin öğrencileriyle buluşup, teknolojilerini ve kariyer fırsatlarını anlatıyor.

Ankara-Ahlat arasındaki 2 gün sürecek yolculukta katılımcı üniversite öğrencilerinden yapay zeka alanında kendilerine verilen bir soruna çözüm geliştirmeleri istendi.

Bu kez yapay zeka temalı gerçekleştirilen hackathona, bilgisayarlı görü, doğal dil işleme ve HAVELSAN MAIN ürünü yenilikçi fikir önerisi konularında kendisini denemek isteyen katılımcılar davet edildi.

Yarışmacılar, kuracakları takımlarla seçecekleri konu özelinde HAVELSAN Ekspres'teki seyahatleri süresince bir çözüm geliştirecek.

Bilgisayarlı görü alanında verilecek veri kümesiyle gerçek senaryolarda çözüm oluşturulacak. Doğal dil işleme alanında örnek metin üzerinden metin özetleme, anahtar kelime çıkarma, duygu analizi, konu tasnifleme ve benzeri konularda algoritma geliştirilecek. HAVELSAN MAIN ürünü özelinde de en yenilikçi fikirler ve eklentiler oluşturulacak.

Katılımcılar, yolculuk esnasında kendilerine ayrılacak kompartımanlarda geliştirmelerini yapacak.

Yarışma sonunda takımlar, geliştirme yaptıkları konu başlığında kaynak kodları kendilerine verilen süre içerisinde sisteme yüklemek zorunda olacak.

Yarışma sonunda takımlar, jüri heyetine, 10 dakikalık sunumlar ile çözümlerini anlatacak.

Üniversitelerin mühendislik fakülteleri, istatistik ve matematik bölümlerinin 4. sınıf öğrencileri, mezunları, iş hayatını profesyonel olarak bu alanda yürüten her katılımcıya açık yarışmanın sonunda kazanan takımlara sürpriz ödüller verilecek.

Hackathon programında Türkiye genelinden 28 farklı üniversiteden başvurusu kabul edilen yüzde 40'ı kadın 62 katılımcı yer aldı.

HAVELSAN Ekspres'i Ankara Garı'ndan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz ile Programlar Direktörü Karaca Demirbağ uğurladı.

Nacar, burada yaptığı konuşmada, yarışma boyunca yapay zeka konusunda çözümler geliştirileceğini ve uğranacak şehirlerde üniversite öğrencileriyle bir araya gelineceğini dile getirdi.

Nacar, etkinliğin katılımcıların kariyerinde önemli bir iz bırakacağını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve İEM operasyonuyla yakalanan PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi
Dışişleri: (ABD'nin İnsan Hakları Raporu) ABD'nin çifte standardı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlığında önemli başarılara imza attı

Benzer haberler

"4. İstanbul Dijital Sanat Festivali" sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

"4. İstanbul Dijital Sanat Festivali" sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

HAVELSAN Ekspres'ten yapay zeka çözümleri çıkacak

Türkiye üzerinden geçen casus uydular "yapay zeka" ile tespit edilebilecek

Yapay zekayla hastaneler hastaların ayağına gelecek

Yapay zekayla hastaneler hastaların ayağına gelecek
Algoritmik işlemlerde yapay zekanın rolü günden güne güçleniyor

Algoritmik işlemlerde yapay zekanın rolü günden güne güçleniyor
Yapay zeka tabanlı sohbet robotları e-ticarette memnuniyeti artırıyor

Yapay zeka tabanlı sohbet robotları e-ticarette memnuniyeti artırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet