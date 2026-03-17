Teknoloji

Nvidia, 2027'ye kadar yapay zeka çiplerinden 1 trilyon dolar gelir bekliyor

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin gelişmiş yapay zeka çipleri Blackwell ve Rubin'den 2027 yılına kadar en az 1 trilyon dolarlık gelir öngördüğünü bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
New York

Huang, şirketin GPU Teknoloji Konferansı'nda (GTC) yaptığı konuşmada, yapay zekanın yaptığı etkinin ve halihazırda sunduğu değerin oldukça somut olduğunu söyledi.

Son iki yılda, "üretken yapay zeka" döneminin başladığına değinen Huang, yapay zekanın sadece algılamakla kalmadığını, artık özgün içerikler de üretebildiğini kaydetti.

Huang, "Bugün, kod yazmasına yardımcı olan bir veya birden fazla yapay zeka ajanı tarafından desteklenmeyen tek bir yazılım mühendisi bile yok." ifadesini kullandı.

Son iki yıldaki hesaplama miktarına bakıldığında, Nvidia grafik işleme birimlerine (GPU) olan talebin sınırları zorladığını dile getiren Huang, "inanılmaz" miktarlarda GPU sevkiyatı yaptıklarını ve talebin artmaya devam ettiğini kaydetti.

Huang, yapay zekanın düşünmesi, yapması, okuması ve akıl yürütmesi için "çıkarım yapması" gerektiğine dikkati çekerek, son birkaç yıl içinde bilgi işlem talebinin 1 milyon kat arttığını belirtti.

Geçen yıl Blackwell ve Rubin çipleri için 2026'ya kadar yaklaşık 500 milyar dolarlık talep öngördüğünü söylediğini anımsatan Huang, "Şu an durduğum noktada, 2027'ye kadar en az 1 trilyon dolarlık bir hacim görüyorum. Aslında yetersiz kalacağız, bilgi işlem talebinin bundan çok daha yüksek olacağından eminim." dedi.

Otomotiv şirketleriyle "robot taksi" işbirliği

Huang, GTC'de şirketin yeni ürünleri ve yaptığı işbirlikleri hakkında da bilgi verdi.

Nvidia'nın robot taksi platformuna dört yeni ortak daha eklediklerini bildiren Huang, bunların otomotiv şirketleri BYD, Hyundai, Nissan ve Geely olduğunu kaydetti.

Huang, bu şirketlerin yılda toplamda 18 milyon araç ürettiklerini ve Nvidia'nın daha önceki ortakları Toyota ve GM'ye katılarak gelecekte robot taksi sayısının inanılmaz boyutlara ulaşmasını sağlayacaklarını belirtti.

Uber ile de ortaklıklarını duyuran Huang, birden fazla şehirde robot taksileri şirketin ağlarına entegre edeceklerini ifade etti.

Huang, oyun grafiklerini Hollywood'daki görsel efekt kalitesine yaklaştırmayı hedefleyen yeni nesil görüntü teknolojisi "DLSS 5" ve modüler bir referans mimarisi "BlueField-4 STX" gibi ürünlerinin yanı sıra, açık model geliştiricileri ve yapay zeka geliştiricileri arasında küresel bir işbirliği olan NVIDIA Nemotron Koalisyonu'nu da duyurdu.

Bu kapsamda ortaklık yaptıkları şirketlere değinen Huang, koalisyon aracılığıyla Black Forest Labs, Cursor, LangChain, Mistral AI, Perplexity, Reflection AI, Sarvam ve Thinking Machines Lab'ın modellerini geliştirmek üzere uzmanlıklarını bir araya getireceğini vurguladı.

Bakan Şimşek: Türkiye, bölgesinde eğer istikrar varsa, huzur varsa, barış varsa bölgesel olarak refaha yükselir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı

Araştırmaya göre, ABD'de yapay zekanın tehdit ettiği mesleklerin yüzde 86'sında kadınlar çalışıyor

Meta, Hollandalı bulut şirketi Nebius ile yaklaşık 27 milyar dolarlık altyapı anlaşması yaptı

Yapay zeka destekli yerli sistem, buzağı doğumlarında yaşanan kayıpları azaltmayı hedefliyor

Yapay zeka destekli yerli sistem, buzağı doğumlarında yaşanan kayıpları azaltmayı hedefliyor
Tarımda bu yıl dijital dönüşüm merkeze alınacak

Tarımda bu yıl dijital dönüşüm merkeze alınacak
Uzmanından yapay zeka gerçeklik algısını değiştiriyor uyarısı

Uzmanından yapay zeka gerçeklik algısını değiştiriyor uyarısı
