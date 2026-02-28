Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,864.50
BTC/USDT
64,005.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinden yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Katar'ın başkenti Doha'dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. -VTR-
logo
Sağlık

Süleyman Demirel Üniversitesi Göz Bankası 2 yılda 100'den fazla hastaya "ışık" oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Göz Bankası, son iki yılda gerçekleştirdiği kornea nakilleriyle 100'den fazla hastanın yeniden görmesini sağladı.

Yalçın Çelen  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Süleyman Demirel Üniversitesi Göz Bankası 2 yılda 100'den fazla hastaya "ışık" oldu Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Isparta'da yaklaşık üç yıldır kornea nakli hizmeti sunan SDÜ Göz Bankası, gerçekleştirilen başarılı nakiller sayesinde hastaların yaşam kalitesini artırdı. Görme yetisini kaybetmiş hastalar tedavinin ardından sosyal hayatlarına daha aktif bir şekilde geri dönme imkanı buldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Süleyman Demirel Üniversitesi Göz Bankası Müdürü Doç. Dr. Semra Acer, AA muhabirine, yaklaşık üç yıldır hizmet verdiklerini, son iki yıl içerisinde 100'ün üzerinde nakil gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hastaların daha önce tedavi için başka şehirlere gittiğini, artık Isparta'da da bu hizmet verildiğini belirten Acer, "Daha önce hastalarımız başka şehirlere gitmek zorunda kalıyordu ancak şimdi hem kendi hastalarımıza umut oluyor hem de diğer şehirlere kornea temini sağlıyoruz." dedi.

Acer, kornea naklinin gözün ön saydam tabakasının değiştirilmesi anlamına geldiğini ifade ederek, "Halk arasında göz nakli olarak biliniyor ama aslında sadece saydam korneayı alıp ihtiyacı olan hastaya naklediyoruz. Gözün bütünlüğü korunuyor, cenaze bütünlüğü bozulmuyor. Kornea dediğimiz dokunun bulanıklaştığı hastalarda görme ciddi şekilde azalır. Bunu bir evin camı gibi düşünebilirsiniz. Cam kirlendiğinde dışarıyı göremeyiz. Kornea bulanıklaştığında da dünyayı net göremeyiz. Kornea nakli, bu camın yeni ve saydam bir camla değiştirilmesi ameliyatıdır. Kornea damarsız bir yapı olduğu için doku uyumu gerekmez ve uygun hastalara güvenle uygulanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kornea naklinin diğer organ nakillerine göre daha kolay bir süreç olduğunu vurgulayan Acer, böbrek nakli yapılan hastalar ömür boyu sistemik ilaç kullanmak zorunda kalırken, kornea naklinde hastaların genellikle sadece damla tedavisi kullandığını belirtti.

"Ülke geneline 250'ye yakın kornea gönderdik"

Acer, iyileşme sürecinin hızlı olduğuna dikkati çekerek, "Keratokonus (gözün önündeki saydam tabaka), kornea distrofileri (genetik geçişli), kornea dejenerasyonları gibi durumlarda nakil yapılabilir. Kimyasal yanıklar, travmalar veya enfeksiyonlar sonrasında kornea bulanıklaşırsa yine nakil uygulanır. Ancak hastanın en azından ışığı görebilmesi ve göz bütünlüğünün korunmuş olması gerekir. Glokoma bağlı tamamen görme kaybı olan hastalara kornea nakli yapılmaz." diye konuştu.

Ülke genelinde yaklaşık on bine yakın insanın kornea nakli beklediğini hatırlatan Acer, bir insandan alınan iki kornea, iki kişiye umut ve ışık olabildiğini anlattı.

Şu an Isparta'da 30 hastanın kornea nakli beklediğini aktaran Acer, şunları söyledi:

"Ülke geneline 250'ye yakın kornea gönderdik. Elimizde yeterli sayıda kornea var. Hastalarımız başka bir şehre gitmeden kendi şehirlerinde nakil olabiliyor. Listeye alındıktan sonra genellikle iki ay içinde sıra gelmektedir. Bekleme süremiz çok uzun değildir ve hastalarımıza kısa sürede umut olabiliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çığda hayat kurtaran ekiplerin yetiştirildiği Van eğitim merkezi haline geldi
Dijital çağda çocuklar sanat maskesi altında cinsel imgelerle yetişkin dünyasına alet ediliyor
28 Şubat'ta eşinin başörtüsü nedeniyle ihraç edilen emekli albay, yaşadıklarını anlattı
Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor
28 Şubat sürecinde eğitimleri kesintiye uğrayanlar yaşadıklarını unutamıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Süleyman Demirel Üniversitesi Göz Bankası 2 yılda 100'den fazla hastaya "ışık" oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi Göz Bankası 2 yılda 100'den fazla hastaya "ışık" oldu

İftar sofralarına sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırıyorlar

Tıbbi sülük yetiştiriciliğinde keçi kanının verimi artırdığı literatüre girdi

Yalvaç güllacı

Yalvaç güllacı
İngiliz hasta şifayı Türkiye'de buldu

İngiliz hasta şifayı Türkiye'de buldu
Endüstriyel ısıtma sistemleri Isparta'dan dünyaya ulaşıyor

Endüstriyel ısıtma sistemleri Isparta'dan dünyaya ulaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet