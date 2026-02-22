Dolar
Ekonomi

Endüstriyel ısıtma sistemleri Isparta'dan dünyaya ulaşıyor

Isparta'da geliştirilen endüstriyel ısı kazanları, dünyanın farklı coğrafyalarında tarımsal üretim ve toplu yaşam alanlarının ısıtılmasında kullanılıyor.

22.02.2026
Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Isparta'daki Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan ENORPA Enerji isimli fabrikada, tarımsal üretimin yıl boyunca sürdürülebilmesi için seralarda kullanılan ısıtma altyapısına yönelik mühendislik çözümler geliştiriliyor.

Burada üretilen endüstriyel kazanlar toplu yaşam alanlarının planlı ısıtılmasını sağlarken konut ısınması ve sıcak su kullanım ihtiyacına da çözüm sunuyor.

Fabrikanın kurucu ortaklarından Makine Mühendisi Bulut Güneş, AA muhabirine, fabrikada sıcak su ve buhar kazanları geliştirdiklerini söyledi.

Ürettikleri kazanların özellikle örtü altı yetiştiricilik, tarımsal ısıtma sahasında kullanıldığını belirten Güneş, "Orta Asya, Orta Doğu, Rusya, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası ve Avrupa’da anahtar teslim ısıtma projeleri yapıyoruz." dedi.

Mevsim dışı tarımsal üretimin arkasında ısıtma teknolojilerinin önemli rol oynadığını vurgulayan Güneş, kış aylarında insanların domates, salatalık ve çilek gibi ürünleri tüketebilmesinin sebeplerinden birinin seraların ısıtılması olduğunu, yaptıkları ürünlerin bu sürece katkı sağladığını dile getirdi.

İhracat odaklı çalıştıklarını ifade eden Güneş, "Yapmış olduğumuz ürünlerin yüzde 80’i ihracat pazarlarına gidiyor. Bu ihracatlar sayesinde daha nitelikli pazarlara ulaşmak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Sistemlerin yalnızca tarımda değil toplu yaşam alanlarında da kullanıldığını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Özellikle Rusya gibi çok soğuk ülkelerde 2 bin ila 5 bin konuttan oluşan mahallelerin toplu ısıtılmasında kurmuş olduğumuz enerji santralleri kullanılıyor. Üretilen sıcak su hem ısınma hem kullanım suyu olarak değerlendiriliyor. Şu anki hedefimiz Amerika kıtasına açılmak ve daha nitelikli pazarlara ürünlerimizi ulaştırmak."

"Aktif olarak devam eden TÜBİTAK projelerimiz bulunuyor"

Güneş, dört makine mühendisinin girişimiyle kurulan işletmenin büyüme sürecinde kamu desteklerinden yararlandığını aktararak, "Birçok KOSGEB projesi tamamladık. Teknoloji Transfer Ofisi destekleriyle projeler geliştirdik. Aktif olarak devam eden TÜBİTAK projelerimiz bulunuyor." dedi.

Isparta ve Karaman'da üç farklı bölgede faaliyet gösterdiklerini kaydeden Güneş, yaklaşık 75 kişilik bir istihdam oluşturduklarını, mühendis, idari ve üretim kadrolarıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Güneş, sanayi arsa tahsisi ve nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik yatırımların artırılmasının sektörün gelişimi açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

