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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanı Koca, son 10 günde yapılan aşı sayısının 8 milyonu geçtiğini bildirdi.

Ferdi Türkten   | 08.07.2021
Sağlık Bakanı Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti. İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür, hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri."

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