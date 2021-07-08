Sağlık Bakanı Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti
Sağlık Bakanı Koca, son 10 günde yapılan aşı sayısının 8 milyonu geçtiğini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2021
"Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti. İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür, hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.