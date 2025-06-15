İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü ile Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının dördüncü yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının dördüncü yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
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