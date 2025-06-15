Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,547.00
BTC/USDT
105,638.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Konak ilçesindeki bir plastik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor İran'dan füzelerin ateşlenmesiyle Kudüs'te alarmlar devreye girdi İzmir'de depoda çıkan yangında yakında bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye ediliyor. - VTR DRON - İzmir’in Konak ilçesindeki bir plastik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü ile Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının dördüncü yıl dönümünü kutladı.

Alper Şaşmaz  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının dördüncü yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu çerçevesinde kardeş Azerbaycan ile hakikatleri dünyaya birlikte duyurmak adına hep birlikte kararlılıkla geleceğe yürüyeceğimize yürekten inanıyoruz. Bu mutlu gün vesilesiyle Azerbaycanlı kardeşlerime en kalbi hürmet, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
Kurban Bayramı'nda 3 milyon 330 bin hayvan kesildi
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
DMM "Danıştay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 'kaçak yapı' olduğuna hükmedildi" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Yargıtay, kişisel veri içeren ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı

Yargıtay, kişisel veri içeren ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı
Tireli vatandaşın yaralı balıkçılla Ege şivesiyle yaptığı sohbet sosyal medyada ilgi gördü

Tireli vatandaşın yaralı balıkçılla Ege şivesiyle yaptığı sohbet sosyal medyada ilgi gördü
Fransa, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirmek istiyor

Fransa, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet