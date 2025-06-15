Dolar
39.46
Euro
45.70
Altın
3,447.51
ETH/USDT
2,544.50
BTC/USDT
105,277.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM, "MOSSAD unsurlarının kontrolsüz göç yoluyla Türkiye'ye sızabileceği" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı'nda olağan dışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 15.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
DMM, "MOSSAD unsurlarının kontrolsüz göç yoluyla Türkiye'ye sızabileceği" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında bazı yerli ve yabancı hesaplar tarafından paylaşılan, "İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı'nda olağan dışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir" iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüntülerin, iddia edildiği gibi Gürbulak Sınır Kapısı'nda değil, Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nda, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim başlamadan önce 3 Haziran'da kaydedildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığımız ve ilgili güvenlik birimlerimiz hem Kapıköy hem de Gürbulak sınır kapılarında olağan dışı bir hareketlilik, yoğunluk veya düzensiz geçiş durumu bulunmadığını teyit etmektedir. İranlı yetkililerle yapılan temaslarda da kendi sınırlarında yalnızca 25-30 kişinin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından 7/24 esasına dayalı olarak, en ileri teknolojiye sahip fiziki güvenlik sistemleri ile kontrol altında tutulmaktadır.

Söz konusu görüntü ve iddiaların, kamuoyunu yanıltmak, toplumsal infial oluşturmak, yabancı düşmanlığını körüklemek ve istikrarsızlık algısı yaratmak amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması TCK 217/A uyarınca suçtur. Kamuoyuna saygı ile duyulur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, Bolu'da 15 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu kişinin 1 yıl hapis cezası aldığı iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı ile telefonda İran-İsrail arasındaki çatışmayı görüştü
DMM, "MOSSAD unsurlarının kontrolsüz göç yoluyla Türkiye'ye sızabileceği" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon diplomasisini sürdürüyor
Bakan Fidan, Arnavutluk'ta GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Benzer haberler

DMM, Bolu'da 15 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu kişinin 1 yıl hapis cezası aldığı iddiasını yalanladı

DMM, Bolu'da 15 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu kişinin 1 yıl hapis cezası aldığı iddiasını yalanladı

DMM, "MOSSAD unsurlarının kontrolsüz göç yoluyla Türkiye'ye sızabileceği" iddiasını yalanladı

DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaları yalanladı

DMM, "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasını yalanladı

DMM, "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasını yalanladı

DMM "Kürecik radar üssünden İsrail'e bilgi aktarıldığı" iddiasını yalanladı

DMM "Kürecik radar üssünden İsrail'e bilgi aktarıldığı" iddiasını yalanladı
Genelkurmayın güvenlik duvarının İsrail ordusuyla bağlantılı firmaya emanet edildiği iddiası yalanlandı

Genelkurmayın güvenlik duvarının İsrail ordusuyla bağlantılı firmaya emanet edildiği iddiası yalanlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet