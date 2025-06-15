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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.

Ahmet Buğra Olaç  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü kutlu olsun. Türkiye ile Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin, kaderdaşlığının kıyamete kadar sürmesini diliyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize, bu gurur günü vesilesiyle selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."

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