TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü kutlu olsun. Türkiye ile Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin, kaderdaşlığının kıyamete kadar sürmesini diliyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize, bu gurur günü vesilesiyle selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."
Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü kutlu olsun.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 15, 2025
Türkiye ile Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin, kaderdaşlığının kıyamete kader sürmesini diliyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize, bu gurur günü vesilesiyle selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.#TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/clQwEUw45W
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