Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,547.00
BTC/USDT
105,638.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Konak ilçesindeki bir plastik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor İran'dan füzelerin ateşlenmesiyle Kudüs'te alarmlar devreye girdi İzmir'de depoda çıkan yangında yakında bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye ediliyor. - VTR DRON - İzmir’in Konak ilçesindeki bir plastik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Alper Şaşmaz  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Ankara

Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
Kurban Bayramı'nda 3 milyon 330 bin hayvan kesildi
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
DMM "Danıştay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 'kaçak yapı' olduğuna hükmedildi" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Zonguldak'ta çocuklar Babalar Gününü maden ocağının önünde kutladı

Şehit babası, Babalar Günü'nde de yalnız bırakılmadı

Şehit babası, Babalar Günü'nde de yalnız bırakılmadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Babalar Günü mesajı
Babalar ve çocukları Babalar Günü'nü kamp yaparak kutladı

Babalar ve çocukları Babalar Günü'nü kamp yaparak kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet