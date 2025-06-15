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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.

Alper Şaşmaz  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeyi kullandı:

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"Obamız, yuvamız, gözbebeğimiz Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."

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