Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeyi kullandı:
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"Obamız, yuvamız, gözbebeğimiz Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.