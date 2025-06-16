Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı ile telefonda İran-İsrail arasındaki çatışmayı görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda İsrail ve İran arasındaki çatışmayı görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ele alındı ve Bakan Fidan, gelişmelerin daha büyük bir krize dönüşmesinden endişe edildiğini kaydetti.
Görüşmede çatışmanın bir an önce sona ermesi için diplomatik çabaların artırılması ve nükleer müzakerelere vakit kaybetmeksizin dönülmesi gerektiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.