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Gündem

Bakan Yumaklı'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuraklık ve çölleşmeye karşı mücadelenin, sadece bugünü değil, yarını da koruma mücadelesi olduğunu belirtti.

Mustafa Çalkaya  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Bakan Yumaklı'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" mesajı

Ankara

​​​​​​​Yumaklı, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Kuraklık ve çölleşmeye karşı mücadelenin, sadece bugünü değil, yarını da koruma mücadelesi olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu doğrultuda orman varlığımızı artırıyor, toprağımıza ve su kaynaklarımıza sahip çıkarak doğayla uyumlu politikalarla sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, paylaşımında, son 23 yılda yapılan çalışmaları içeren bir görsele de yer verdi.

Buna göre, söz konusu sürede, orman alanları yüzde 12,5 artırılarak 23,4 milyon hektara çıkarıldı, 7,5 milyon fidan ve tohum toprakla buluşturuldu, 73 ilde 9,5 milyon hektarlık ova koruma altına alındı.

Suyun etkin yönetimi ve korunması için ise 81 ilde "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı ve bireysel sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için 57 bin 294 modern sulama projesi hayata geçirildi.


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