Bakan Yumaklı'dan "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" mesajı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuraklık ve çölleşmeye karşı mücadelenin, sadece bugünü değil, yarını da koruma mücadelesi olduğunu belirtti.
Ankara
Yumaklı, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kuraklık ve çölleşmeye karşı mücadelenin, sadece bugünü değil, yarını da koruma mücadelesi olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu doğrultuda orman varlığımızı artırıyor, toprağımıza ve su kaynaklarımıza sahip çıkarak doğayla uyumlu politikalarla sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yumaklı, paylaşımında, son 23 yılda yapılan çalışmaları içeren bir görsele de yer verdi.
🌍 Kuraklık ve çölleşmeye karşı mücadelemiz, sadece bugünü değil, yarını da koruma mücadelesidir.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 17, 2025
🌱 Bu doğrultuda orman varlığımızı artırıyor, toprağımıza ve su kaynaklarımıza sahip çıkarak doğayla uyumlu politikalarla sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. pic.twitter.com/nQ7DbNRNnz
Buna göre, söz konusu sürede, orman alanları yüzde 12,5 artırılarak 23,4 milyon hektara çıkarıldı, 7,5 milyon fidan ve tohum toprakla buluşturuldu, 73 ilde 9,5 milyon hektarlık ova koruma altına alındı.
Suyun etkin yönetimi ve korunması için ise 81 ilde "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı ve bireysel sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için 57 bin 294 modern sulama projesi hayata geçirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.