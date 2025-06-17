Arnavutköy'deki Karaburun Sahili Mavi Bayrak aldı
Arnavutköy'deki Karaburun Sahili, Mavi Bayrak almaya hak kazandı.
İstanbul
Sahilde düzenlenen Mavi Bayrak Töreni'ne Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Karaburun Plajı'nın, çevre duyarlılığından güvenliğe kadar birçok başlığı içeren 33 kriteri eksiksiz yerine getirerek, Mavi Bayrağı almaya hak kazandığını söyledi.
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Bu ödülün sadece çevresel bir belge değil, aynı zamanda ilçenin turizmdeki potansiyelini ortaya koyan önemli bir gösterge olduğunu kaydeden Candaroğlu, başarıda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.
Kortej yürüyüşüyle başlayan törende, tekne ve jet ski gösterileri gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.