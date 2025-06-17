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Kahramanmaraş’ta bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (VİDEO-GRAFİK) İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 5. gününde. Tahran'da caddelere hayatını kaybeden İranlı komutanların afişleri asıldı. -VTR- İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
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Giresun'da bugün ve yarın denize girişlere izin verilmiyor

Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle vatandaşların denize girmesine müsaade edilmiyor.

Gültekin Yetgin  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Giresun'da bugün ve yarın denize girişlere izin verilmiyor

Giresun

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve çeken akıntı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı, bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Uyarılara riayet edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kendi can güvenliğimizin yanı sıra sevdiklerimizin güvenliği için de tedbiri elden bırakmayalım." ifadesi kullanıldı.

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