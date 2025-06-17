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Tekirdağ'da tarlada çıkan yangında 70 dönüm buğday ekili alan yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.

Süleyman Coşkun Bozyel  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Tekirdağ'da tarlada çıkan yangında 70 dönüm buğday ekili alan yandı Fotoğraf: Süleyman Coşkun Bozyel/AA

Tekirdağ

Karatepe mevkisindeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Alevleri fark eden üreticiler, traktör ve su tankerleriyle yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, üreticilerin de desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 70 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

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