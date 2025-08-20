Dolar
40.92
Euro
47.68
Altın
3,325.68
ETH/USDT
4,228.00
BTC/USDT
113,941.00
BIST 100
11,075.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan “8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık

İnsanlardaki genetik mutasyondan her tür virüse karşı koruma geliştirilebilir

ABD'de araştırmacılar, insanlarda ender görülen genetik mutasyondan yola çıkarak geliştirdikleri deney aşamasındaki tedavi yönteminin, gelecekte her çeşit virüs salgınına karşı koruma sağlayabileceğini tespit etti.

Emirhan Demir  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
İnsanlardaki genetik mutasyondan her tür virüse karşı koruma geliştirilebilir

Ankara

Columbia Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, az sayıda kişide rastlanan ancak virüslere karşı koruyucu özellik gösteren genetik bir mutasyona yönelik çalışma yürüttü.

Araştırmacılar, insan vücudunda bağışıklık düzenleyici rol oynayan "ISG15" proteininde eksikliğe neden olan bu mutasyonun antiviral etkilerini laboratuvar ortamında taklit etmeye çalıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mutasyonu inceleyerek geliştirdikleri deneysel tedavi yöntemini kobaylara ve farelere burun damlası şeklinde uygulayan araştırmacılar, insanlardaki antiviral etkinin denek hayvanlarıda da geçici olarak ortaya çıktığını gözlemledi.

Araştırmacılar, deneysel tedavinin, grip ve Kovid-19 salgınına neden olan virüslerin denek hayvanlarının vücudunda çoğalmasını kısa süreliğine engellediğini ve hastalığın şiddetini azalttığını kaydetti.

Tedavinin her türlü virüse karşı işe yarayabileceğine işaret eden araştırmacılar, geliştirdikleri bu teknolojinin gelecekteki virüs salgınlarına karşı koruma amaçlı kullanılabileceğini öngörüyor.

Öte yandan, yöntemin bazı özelliklerinin henüz geliştirilmesi gerektiği ve 3 ila 4 gün olduğu tahmin edilen antiviral korumanın tam olarak ne kadar sürdüğünün bilinmediği belirtiliyor.

Araştırma "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı
"TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde" bilim seferi Çanakkale'den başladı
8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde kısmi anlaşma sağlandı
Bilecik'teki doğal gölet kuruma tehdidiyle karşı karşıya kaldı
Sındırgı'daki depremin ardından 4 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşti

Benzer haberler

İnsanlardaki genetik mutasyondan her tür virüse karşı koruma geliştirilebilir

İnsanlardaki genetik mutasyondan her tür virüse karşı koruma geliştirilebilir

Sinop'taki Cuma Ovası'nda bu yıl leylek göçü gecikti

Avustralya'da yaklaşık 26 milyon yıllık keskin dişli balina türü keşfedildi

Araştırmaya göre, akıllı saatler stres düzeyini doğru ölçemiyor

Araştırmaya göre, akıllı saatler stres düzeyini doğru ölçemiyor
Zifte saplanmış bulunan köpek yavrusu uzman ellerde hayata tutundu

Zifte saplanmış bulunan köpek yavrusu uzman ellerde hayata tutundu
Yutma bozukluğu olan hastalar tedavi ve terapiyle sağlığına kavuşabiliyor

Yutma bozukluğu olan hastalar tedavi ve terapiyle sağlığına kavuşabiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet