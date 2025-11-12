Dolar
logo
Yaşam

Sahada rahatsızlanınca lösemi olduğunu öğrenen genç hastalığı yenip iş hayatına atıldı

Hatay'da halı sahada maç yaparken rahatsızlanması nedeniyle gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrenen 21 yaşındaki Ahmet Hüsrev Şanverdi, Adana'da 3 yıl süren tedavi sonucu hastalığı atlatıp memleketinde memurluğa başladı.

Yakup Sağlam  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Sahada rahatsızlanınca lösemi olduğunu öğrenen genç hastalığı yenip iş hayatına atıldı Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Şanverdi, 2020 yılında lise arkadaşlarıyla maç yaptığı Reyhanlı ilçesindeki halı sahada fenalaştı.

Kaldırıldığı ilçe hastanesinde yapılan testlerde kan değerleri düşük çıkan Şanverdi'ye, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarafından "akut lenfoblastik lösemi" teşhisi konuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tedavi sürecinde 28 kiloya kadar düşen Şanverdi, 3 yıllık mücadelenin ardından 19 yaşında hastalığı yendi.

Şanverdi, lösemiyle savaştığı dönemde ara verdiği lise eğitimini uzaktan tamamlayıp Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi.

Sınavda başarılı olmasıyla temmuzda Reyhanlı İcra Dairesi Müdürlüğüne memur olarak atanan Şanverdi, bazı dönemlerde sağlık kontrolü için Adana'daki hastaneye gidiyor.

"O dönemi atlattığım ve bugünleri yaşadığım için çok mutluyum"

Ahmet Hüsrev Şanverdi, AA muhabirine, sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Halı saha maçı sonrası hayatının değiştiğini belirten Şanverdi, "Hastalığa 16 yaşında yakalandım. Kemoterapi sürecinde saçım döküldü, yemek yiyemiyordum. En son 28 kiloya kadar düşmüştüm. Ailemin ve arkadaşlarımın desteği, kendi gayretimle hastalığı yenmeyi başardım. Şu an kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

Şanverdi, kötü günleri geride bırakıp iş hayatına atıldığını ifade ederek, "Yaşadığım ilçede icra memuru olarak görev yapıyorum. O dönemi atlattığım ve bugünleri yaşadığım için çok mutluyum." dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ganiye Begül Yağcı da löseminin çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olduğunu dile getirdi.

Yağcı, löseminin tedavi edilebileceğini belirterek, "Tedavinin aksatılmaması çok önemli. Lösemi tedavi sonrası yüz güldüren ve iyileşebilen bir hastalık. Ahmet bunun en güzel örneklerinden biri." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
İlgili konular
