DSÖ: Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı" olan tüberküloz nedeniyle her yıl 1 milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Cenevre
Kluge, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, tüberküloz hastalığına ilişkin paylaşımda bulundu.
"Tüberküloz, her yıl 1 milyon kişinin ölümüne yol açan dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığıdır." ifadesini kullanan Kluge, ilaç direnci, tüberküloz-HIV koenfeksiyonu ve sağlık bakımına eşitsiz erişimin yanı sıra yetersiz finansmanın krizi daha da derinleştirdiğini belirtti.
DSÖ, 12 Kasım'da yayımladığı "2025 Küresel Tüberküloz Raporu"nda, 2024'te 1,2 milyondan fazla kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 10,7 milyon kişinin bu hastalıktan etkilendiğini bildirmişti.
