Dolar
42.43
Euro
48.98
Altın
4,076.51
ETH/USDT
2,804.20
BTC/USDT
86,139.00
BIST 100
10,896.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

DSÖ: Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı" olan tüberküloz nedeniyle her yıl 1 milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
DSÖ: Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor

Cenevre

Kluge, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, tüberküloz hastalığına ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Tüberküloz, her yıl 1 milyon kişinin ölümüne yol açan dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığıdır." ifadesini kullanan Kluge, ilaç direnci, tüberküloz-HIV koenfeksiyonu ve sağlık bakımına eşitsiz erişimin yanı sıra yetersiz finansmanın krizi daha da derinleştirdiğini belirtti.

DSÖ, 12 Kasım'da yayımladığı "2025 Küresel Tüberküloz Raporu"nda, 2024'te 1,2 milyondan fazla kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 10,7 milyon kişinin bu hastalıktan etkilendiğini bildirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İslam Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi açıklandı
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin tebrik paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
DMM'den Ayasofya-i Kebir Camii restorasyonunda "zeminin tahrip edildiği" iddialarına yalanlama
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

DSÖ: Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor

DSÖ: Tüberküloz nedeniyle her yıl bir milyon kişi hayatını kaybediyor

DSÖ, Gazze'deki çocukların iyileşmesinin çok daha uzun süreceğini bildirdi

DSÖ ve ortakları, Gazze'de 10 binden fazla çocuğu hastalıklardan korumak için aşıladı

DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi

DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi
DSÖ'den çatışmaların devam ettiği Sudan'da "kan dökülmesine son verilmesi" çağrısı

DSÖ'den çatışmaların devam ettiği Sudan'da "kan dökülmesine son verilmesi" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet