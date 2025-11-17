DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tütünün her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu belirtti.
Cenevre
Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Tütünün her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu aktaran Ghebreyesus, "Sigarayı bırakıp hayat kurtarmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.