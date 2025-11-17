Dolar
Sağlık

DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tütünün her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi

Cenevre

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Tütünün her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu aktaran Ghebreyesus, "Sigarayı bırakıp hayat kurtarmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

