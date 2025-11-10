DSÖ'den çatışmaların devam ettiği Sudan'da "kan dökülmesine son verilmesi" çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle akan kanın durdurulması çağrısında bulundu.
Cenevre
Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
- ANALİZ - Faşir sonrası Sudan: İki generalin savaşı değil, uluslararası toplumun ahlak sınavı
- BM, Sudan'da sivillere yönelik şiddet olaylarının devam ettiği konusunda uyarıda bulundu
- Sudan'da katliamlarla gündeme gelen Hızlı Destek Kuvvetleri altın madenlerinden güç alıyor
- Sudan'ın Faşir şehrinde 81 binden fazla kişi yerinden edildi
Sudan'ın Faşir kentinde doktor Adam İbrahim İsmail'in öldürülmesini üzüntüyle öğrendiklerini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Dr. İsmail'in yasını tutuyor ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesini talep ediyor. Sudan'da kan dökülmesine son verilmeli." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ghebreyesus, barışın en iyi ilaç olduğunu vurguladı.
Doktor İsmail, Faşir kentindeki Suudi Hastanesi'nde görev yapıyordu.
Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri
Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi.
On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.