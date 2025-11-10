Dolar
Dünya, Sudan

DSÖ'den çatışmaların devam ettiği Sudan'da "kan dökülmesine son verilmesi" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle akan kanın durdurulması çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
DSÖ'den çatışmaların devam ettiği Sudan'da "kan dökülmesine son verilmesi" çağrısı

Cenevre

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Sudan'ın Faşir kentinde doktor Adam İbrahim İsmail'in öldürülmesini üzüntüyle öğrendiklerini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Dr. İsmail'in yasını tutuyor ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesini talep ediyor. Sudan'da kan dökülmesine son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, barışın en iyi ilaç olduğunu vurguladı.

Doktor İsmail, Faşir kentindeki Suudi Hastanesi'nde görev yapıyordu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Sudan’da yerinden edilen on binlerce kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Faşir'de yerinden edilenleri ziyaret etti

AFAD'dan Sudan'da 1500 aileye gıda desteği

AFAD'dan Sudan'da 1500 aileye gıda desteği
Sudan'ın AB Daimi Temsilcisi Kabeir, Brüksel'in ülkesindeki krize yaklaşımını eleştirdi

Sudan'ın AB Daimi Temsilcisi Kabeir, Brüksel'in ülkesindeki krize yaklaşımını eleştirdi
Sudan ordusu Hartum ve Atbara'ya yönelik İHA saldırılarını püskürttü

Sudan ordusu Hartum ve Atbara'ya yönelik İHA saldırılarını püskürttü
