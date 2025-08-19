DSÖ, bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırının olduğunu bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırının olduğunu ve 1121 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Cenevre
DSÖ, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırı gerçekleşti, 1121 kişi hayatını kaybetti ve 645 sağlık çalışanı ile hasta yaralandı." denildi.
Sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunmasının yanı sıra güvenli ve sürekli olarak sunulması gerektiği bildirilen paylaşımda, sağlık hizmetlerine erişimin şiddet, tehdit veya korkudan uzak bir şekilde sağlanması çağrısı yapıldı.