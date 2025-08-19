Dolar
Sağlık

DSÖ, bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırının olduğunu bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırının olduğunu ve 1121 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
DSÖ, bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırının olduğunu bildirdi

Cenevre

DSÖ, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, "Bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırı gerçekleşti, 1121 kişi hayatını kaybetti ve 645 sağlık çalışanı ile hasta yaralandı." denildi.

Sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunmasının yanı sıra güvenli ve sürekli olarak sunulması gerektiği bildirilen paylaşımda, sağlık hizmetlerine erişimin şiddet, tehdit veya korkudan uzak bir şekilde sağlanması çağrısı yapıldı.

