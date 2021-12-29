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Sağlık

Başkentte sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığınca alınan karar kapsamında, sağlık çalışanlarının 30 Haziran 2022'ye kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 29.12.2021
Başkentte sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Ankara

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan karar çerçevesinde ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, 22 Mart 2020'den itibaren otobüs, metro ve ANKARAY'dan ücretsiz yararlandığı anımsatıldı.

Sağlık çalışanlarının Genel Müdürlüğe bağlı toplu taşıma araçlarından yararlanabilmeleri için kurumlarınca onaylı ve fotoğraflı personel kimlik kartını beyan etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni karar da dikkate alınarak sağlık çalışanlarımız, belediyemizce verilen toplu taşımacılık hizmetlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanmaya devam edeceklerdir. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz salgın sürecinde fedakarca çalışan, hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, yeni yıllarını kutluyoruz."

Resmi Gazete kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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