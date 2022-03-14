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Sağlık, Rusya-Ukrayna Savaşı

DSÖ: Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin sürmesi için gece gündüz çalışıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık ekipmanı tedariki ve sağlık sisteminin sürmesi için gece gündüz çalıştıkları açıklamasında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 14.03.2022
DSÖ: Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin sürmesi için gece gündüz çalışıyoruz

Geneve

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da sağlık sisteminin son durumu değerlendirildi.

Ukrayna'da çatışmalardan 18 milyon kişinin etkilendiği ve yaklaşık 3 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği belirtilen açıklamada, "Ülkede tedarik zinciri büyük oranda aksadı. Stok ürünlere çatışmalardan ötürü ulaşılamıyor, tıbbi malzeme tükenmek üzere ve hastaneler, yaralılara tedavi sağlamakta zorlanıyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan itibaren DSÖ'nün, Ukrayna'da sağlık sisteminin sürmesi, tıbbi malzeme tedarikinin devamı ve komşu ülkelerdeki sığınmacıların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için "gece gündüz çalıştığı" ifade edildi.

Salgın hastalıkların takibi için merkez kuruldu

Bu kapsamda 5 Mart'ta Lviv'e 36 tonluk tıbbi malzeme, 8 Mart'ta Kiev'e 10 tonluk travma ve acil durum kiti, 9 ve 11 Mart'ta Poltava üzerinden Harkiv'e 10 tonluk temel sağlık ekipmanı, 12 Mart'ta Kiev'deki hastanelere 2 ventilatör ve Lviv'deki hastanelere 14 tonluk temel sağlık ekipmanı dağıtıldığı bilgisi verildi.

Ukrayna'da çatışmalar nedeniyle ortaya çıkabilecek salgınların takibi için ise DSÖ'nün, Polonya'da bir takip merkezi kurduğu açıklandı.

Ukrayna'daki sağlık tesislerine 24 Şubat-11 Mart'ta 31 saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, "DSÖ, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınamaktadır. Bu saldırılar, halkı hayat kurtaran hizmetlerden mahrum bırakmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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