Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

DSÖ: Gazze'de ateşkes sırasında binlerce çocuğun aşılanması cesaret verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de ateşkes sırasında binlerce çocuğun hastalıklara karşı aşılanmasını cesaret verici olarak niteledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
DSÖ: Gazze'de ateşkes sırasında binlerce çocuğun aşılanması cesaret verici Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

Cenevre

Ghebreyesus, Gazze'deki aşılama çalışmalarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"Gazze'de ateşkes devam ederken binlerce Gazzeli çocuğun artık başka bir tehdide yani aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı korunuyor olması cesaret verici." ifadesini kullanan Ghebreyesus, aşılama için Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık çalışanlarıyla işbirliği içinde çalışan DSÖ'den meslektaşlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'na (GAVİ) bu kadar çok çocuğa sağlıkları için bu umut ışığını sağladıklarından dolayı teşekkür etti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, ortaklarıyla birlikte aşılama turlarının devamını destekleyeceğini vurguladı.

Yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklara tarama yaptıklarına ve bakım sağladıklarına işaret eden Ghebreyesus, "Gazze'nin geleceği, gençlerinin sağlığına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

