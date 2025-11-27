DSÖ: Gazze'de ateşkes sırasında binlerce çocuğun aşılanması cesaret verici
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de ateşkes sırasında binlerce çocuğun hastalıklara karşı aşılanmasını cesaret verici olarak niteledi.
Cenevre
Ghebreyesus, Gazze'deki aşılama çalışmalarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Gazze'de ateşkes devam ederken binlerce Gazzeli çocuğun artık başka bir tehdide yani aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı korunuyor olması cesaret verici." ifadesini kullanan Ghebreyesus, aşılama için Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık çalışanlarıyla işbirliği içinde çalışan DSÖ'den meslektaşlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'na (GAVİ) bu kadar çok çocuğa sağlıkları için bu umut ışığını sağladıklarından dolayı teşekkür etti.
Ghebreyesus, DSÖ'nün, ortaklarıyla birlikte aşılama turlarının devamını destekleyeceğini vurguladı.
Yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklara tarama yaptıklarına ve bakım sağladıklarına işaret eden Ghebreyesus, "Gazze'nin geleceği, gençlerinin sağlığına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.