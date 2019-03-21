Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının farkındayız
Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos,Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının farkındayız." dedi.
Antalya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile araya geldi.
Katrugalos, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının farkındayız." dedi.
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