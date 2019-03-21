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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AA Editör Masası'nın konuğu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da
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Politika

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının farkındayız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos,Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının farkındayız." dedi.

Ayşe Yıldız,Hatice Özdemir Tosun   | 21.03.2019
Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının farkındayız

Antalya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile araya geldi.

Katrugalos, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının farkındayız." dedi.

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