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Türkiye, İsrail-İran geriliminde tarafları daha büyük çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırdı

Dışişleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin yaşanan son gelişmelerin kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğunu belirterek, tarafları daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet etti.

Muhammet Tarhan  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Türkiye, İsrail-İran geriliminde tarafları daha büyük çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırdı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz."

Öte yandan açıklamada, "uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddiası

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu. Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de İsrail'in, ülkenin güney sınırlarında Beşşar Esed rejimi ordusunun hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

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