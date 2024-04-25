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Dışişleri Bakanlığı: Şili Temsilciler Meclisi'ndeki 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar yok hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararın, yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Dışişleri Bakanlığı: Şili Temsilciler Meclisi'ndeki 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar yok hükmündedir

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar yok hükmündedir." ifadesine yer verildi.

Bu kararın, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırı olduğu kaydedildi.

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