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Dışişleri: (ABD'nin İnsan Hakları Raporu) ABD'nin çifte standardı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "(ABD'nin İnsan Hakları Raporu) ABD'nin terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standardı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz." denildi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Dışişleri: (ABD'nin İnsan Hakları Raporu) ABD'nin çifte standardı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz

Ankara

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