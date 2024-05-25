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Politika

Türkiye, Myanmar’da son dönemde artan çatışmalardan derin üzüntü duyuyor

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da son aylarda şiddetlenen çatışmaların ve artan sivil can kayıplarının büyük endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Türkiye, Myanmar’da son dönemde artan çatışmalardan derin üzüntü duyuyor Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde başta Arakanlı Müslümanlar (Rohingyalar) olmak üzere Arakan eyaletindeki sivil halka yönelik saldırıların ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan ihlallerin gerçekleştiğine dair haberlerden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

"Myanmar’da son aylarda şiddetlenen çatışmaları ve artan sivil can kayıplarını büyük endişeyle takip ediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatışan tarafları, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya, sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya, zorla silah altına alımlar dahil, etnik veya dini çatışmayı artıracak eylemlerden kaçınmaya, acil ve kesintisiz insani yardımı mümkün kılacak biçimde bölgeye erişim sağlanmasına izin vermeye çağırıyoruz."​​​​​​​

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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