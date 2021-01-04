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Politika

Türkiye, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Muhammet Tarhan   | 04.01.2021
Türkiye, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, "Körfez İhtilafının Çözümüne Yönelik Kaydedilen Gelişmeler" hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu gelişmenin Körfez bölgesinde Haziran 2017'den bu yana devam eden ihtilafın çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adımı teşkil ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Kuveyt olmak üzere, yürüttükleri arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleriyle söz konusu kararın alınmasına katkı sağlayan uluslararası aktörlerin çabaları takdire şayandır. Temennimiz bu ihtilafın ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır. Körfez İşbirliği Konseyi'nin stratejik ortağı olan ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden ülkemiz, bu istikametteki tüm çabaları desteklemeyi sürdürecektir."

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söylemişti.

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