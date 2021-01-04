Suudi Arabistan ile Katar sınırların açılması için anlaşmaya vardı
Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kuveyt/Riyad
Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, yaptığı televizyon konuşmasında, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.
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"Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullanan Kuveytli Bakan, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını aktardı.
KİK karardan memnun
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, yaptığı yazılı açıklamada, 41. KİK Zirvesi öncesinde yaşanan bu gelişmenin, zirvenin başarılı olması için sarf edilen samimi çabaların bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Söz konusu karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacraf, KİK üyelerinin, attıkları bu adımla Körfez birliğini güçlendirmek istediğini kaydetti.
Körfez krizi
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.
Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.