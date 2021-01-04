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Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: KİK Zirvesi birlik zirvesi olacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin "sözde ve eylemde birlik toplantısı" olacağını belirtti.

Mahmut Geldi,Safiye Karabacak   | 04.01.2021
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: KİK Zirvesi birlik zirvesi olacak

Beyrut/Manama

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamasında, ülkesinin ev sahipliğinde yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne işaret ederek, "KİK Zirvesi, söylem ve eylemde birlik olmanın yanı sıra refah sürecini güçlendirmenin de zirvesi olacak." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarının sürmesi temennisinde bulunan Bin Selman, yarınki zirvede Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Körfez ülkeleri liderlerinin "bölgesel zorluklara karşı dayanışmada birlik olma beklentilerinin" ortaya konulacağını kaydetti.

Bin Selman, Suudi Arabistan'ın, "KİK ve Arap ülkelerinin yüksek çıkarlarını koruma yönünde bir politika izlediğini" ifade etti.

Umman ve Bahreyn zirveye liderler düzeyinde katılmayacak

Öte yandan, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin zirveye katılmayacağı, Bahreyn heyetine Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife'nin başkanlık edeceği duyuruldu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek 41. KİK Zirvesi'ne Kral Hamed'e vekaleten Veliaht Prens ve Başbakan Selman bin Hamed katılacak. 

Umman da yarınki KİK Zirvesi'ne Başbakan Yardımcısı düzeyinde katılacağını duyurmuştu.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, KİK Zirvesi'ne katılacak heyete Sultan Heysem bin Tarık'a vekaleten Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said'in liderlik edeceği belirtilmişti. 

Kuveyt ise Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın KİK Zirvesi'ne katılacağını duyurmuştu. 

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise zirvedeki temsil seviyesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

41. KİK Zirvesi'nin, yarın Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde Körfez ülkeleri liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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