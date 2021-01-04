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Dünya

Katar Emiri Al Sani Suudi Arabistan'daki 41. KİK Zirvesi'ne katılacak

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacağı açıklandı.

Serdar Bıtmez,Safiye Karabacak   | 04.01.2021
Katar Emiri Al Sani Suudi Arabistan'daki 41. KİK Zirvesi'ne katılacak

Doha

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacak

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