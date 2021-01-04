Katar Emiri Al Sani Suudi Arabistan'daki 41. KİK Zirvesi'ne katılacak
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacağı açıklandı.
Doha
Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacak
- Suudi Arabistan ile Katar sınırların açılması için anlaşmaya vardı
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: KİK Zirvesi birlik zirvesi olacak
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