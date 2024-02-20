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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" panelinde konuşuyor
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Politika

Türkiye ile Kamerun arasında siyasi istişare toplantısı yapıldı

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Türkiye ile Kamerun arasındaki ikili siyasi istişarelerin ikincisi düzenlendi.

Ahmet Emin Dönmez  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Türkiye ile Kamerun arasında siyasi istişare toplantısı yapıldı Fotoğraf: Ahmet Emin Dönmez/AA

Yaounde

Kentteki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen istişare toplantısı, Kamerun'dan İngiliz Milletler Topluluğu ile işbirliğinden sorumlu Dışişleri Delege Bakanı Mbayu Felix ile Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Şebnem Cenk eş başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya, Felix ve Cenk'in yanı sıra, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo ve Dışişleri Bakanlığı personeli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan istişare toplantısında, savunma ve güvenlik alanında işbirliği, eğitim, spor ve bilim konularında tecrübe paylaşımı başlıkları başta olmak üzere pek çok konu ele alındı.

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