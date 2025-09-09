Dolar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon Çarşıbaşı Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
Gündem

Kenan İmirzalıoğlu: Buranın bilinen, önde gelen markalarının arasında kendi arabamıza gururla bakıyor olmak büyük kıvanç

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Almanya'nın Münih şehrinde bugün başlayan, otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startup'lar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncülerin bir araya geldiği IAA Mobility 2025'te yerini aldı.

Ömer Mirza Şeker  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Kenan İmirzalıoğlu: Buranın bilinen, önde gelen markalarının arasında kendi arabamıza gururla bakıyor olmak büyük kıvanç

İstanbul

Dünyanın önde gelen tüm otomotiv şirketlerinin yer aldığı fuarın basın gösteriminde yerli ve yabancı gazetecilere, Togg'un yenilikçi ürün gamı ve mobilite ekosistemi tanıtıldı.

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, bugün küresel vizyonunu pekiştiren önemli bir kilometre taşına daha ulaşmış oldu. Avrupa sahnesine çıkan Togg, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu.

"Türkiye'nin 60 yıldır hayali"

Togg'un marka yüzü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, gazeteci Adem Metan'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendi arabasının tanıtımında olmanın başlı başına çok gurur verici olduğunu belirterek, "Buranın bilinen, önde gelen markalarının arasında kendi arabamıza gururla bakıyor olmak büyük kıvanç. Benim için de ayrıca gururlandırıcı. Çok kıvanç duyuyorum, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli Togg markasıyla özdeşleşmenin kendisi için çok gurur verici olduğunu dile getiren İmirzalıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin 60 yıldır hayali. 1960'larda başlayan Devrim arabaları projesi benzinsiz çalışamıyor diye çok basit gerekçeyle iptal edildi. Bunun gibi devrim yapacak teknoloji, sanayi atılımlarımızın önüne geçilen bazı takozlar oldu. Fakat bugün bu iradeyle Togg'un gerçekten Türkiye'de üretiliyor olması, bugün ikinci modelinin tanıtımının yapılması çok önemli."

"Tarihe geçen bir durum"

Oyuncu İmirzalıoğlu, Togg'un teknoloji dünyasıyla bir ekosistem oluşturacağını, küçük üreticileri destekleyeceğini ve bununla beraber başka üretimlerin de olacağını dile getirerek, "En önemlisi güvenlik konusunda da Togg'umuzun iki modeli de yüksek seviyede beş yıldız aldı. Yakıştık bence birbirimize. Togg'un yolu açık olsun, esas önemli olan o." değerlendirmesinde bulundu.

Togg ile gurur duyduğunun altını çizen İmirzalıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Devrim arabaları ilk çıktığında o zaman ülkenin ünlüsü, tanınanı veya güvenilir insanıyla bir reklam olduğunu düşünün. 60 yıl sonra baktığımızda o kişi diyecektik. Şimdi kendimi düşünüyorum, ileride çocuklarım baktığı zaman Togg'un ilk reklam yüzü benim babam olmuştu diyecek. Bu tarihe geçen bir durum olduğu için gerçekten gurur duyuyorum."

Togg'un yeni modeli "T10F" 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da ön siparişe açılacak.

T10F sahibi olmak isteyen kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden sipariş verebilecek. T10F'in Türkiye ve Almanya satış fiyatları ise aracın her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacak.

