Dolar
41.27
Euro
48.52
Altın
3,655.37
ETH/USDT
4,357.00
BTC/USDT
112,739.00
BIST 100
10,543.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon Çarşıbaşı Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Togg, Münih'in tarihi meydanı Königsplatz'da boy gösteriyor

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini Münih'in tarihi meydanı Königsplatz'da yabancı ziyaretçilere tanıtıyor.

Uğur Aslanhan  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Togg, Münih'in tarihi meydanı Königsplatz'da boy gösteriyor Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Münih

Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startup'lar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025, Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı.

Dünyanın önde gelen tüm otomotiv şirketlerinin yer aldığı fuara katılan Togg, dün gerçekleştirilen basın gününde yerli ve yabancı gazetecilere, yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıtmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu sayede küresel vizyonunu pekiştiren önemli bir kilometre taşına daha ulaşan Togg, Münih'in tarihi meydanı Königsplatz'da da önemli bir etkinliğe imza atıyor.

Fuar kapsamında Münih'in en çok ziyaret edilen ve turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alan Königsplatz'da stant açan ve deneyim noktaları oluşturan Togg, yeni sedan modeli T10F ve ilk aracı T10X'in yanı sıra yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıtıyor.

Yabancı ziyaretçiler, influencer'ler ve gazetecilerden yoğun ilgi

Alanda, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10F ve T10X ile ilgili bilgi verilirken, alanda oluşturulan ekranlardaki karekodla test sürüşü için randevu alabiliyor.

Ziyaretçilere, alandaki araçların yanı sıra Togg'un mobilite ekosistemi hakkında da bilgi veriliyor. Aynı zamanda alandaki kokpit simülatörleri ile de araç sürüş simülasyonu imkanı sunuluyor.

Yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşı karşıya kalan Togg'un test sürüşü için randevularda yoğunluk oluştuğu belirtilirken, sosyal medya yüz binlerce takipçisi olan ve otomotiv sektörüne yönelik yayın yapan yabancı influencer'lerin de yoğun ilgi gösterdiği ve Togg'u yayınlarına konu ettiği görüldü.

Yabancı basın mensupları da fuardaki ve Königsplatz'daki stantlardan ve deneyim alanından yayın yaptı.

Togg yöneticileri tarafından dün yapılan açıklamada, şirketin yeni modeli T10F için 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise T10X ile birlikte Almanya'da ön sipariş alınmaya başlanacağı duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kenan İmirzalıoğlu: Buranın bilinen, önde gelen markalarının arasında kendi arabamıza gururla bakıyor olmak büyük kıvanç
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor
"16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü" imzalandı
Türk Kızılay, deprem bölgesinde 7 bini aşkın öğrenciye kırtasiye seti dağıttı
Almanya'da neo-Nazi terör mağduru Türklerin adalet arayışı sürüyor

Benzer haberler

Kenan İmirzalıoğlu: Buranın bilinen, önde gelen markalarının arasında kendi arabamıza gururla bakıyor olmak büyük kıvanç

Kenan İmirzalıoğlu: Buranın bilinen, önde gelen markalarının arasında kendi arabamıza gururla bakıyor olmak büyük kıvanç

Togg, Münih'in tarihi meydanı Königsplatz'da boy gösteriyor

Togg, Avrupa elektrikli araç pazarının standardını da yükseltti

Togg'un yeni modeli 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de Almanya'da ön siparişe açılacak

Togg'un yeni modeli 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de Almanya'da ön siparişe açılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet