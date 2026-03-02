Dolar
Dünya

Lufthansa uçağı kabin ekibi yetersizliği nedeniyle Abu Dabi'den boş döndü

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki savaş durumu ve uçuş kısıtlamaları nedeniyle yeterli kabin ekibinin sağlanamaması sonucu, BAE'nin başkenti Abu Dabi'den Münih kentine giden Airbus A380 tipi yolcu uçağının boş havalandığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Lufthansa uçağı kabin ekibi yetersizliği nedeniyle Abu Dabi'den boş döndü

Berlin

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki savaş durumu ve uçuş kısıtlamaları nedeniyle yeterli kabin ekibinin sağlanamaması sonucu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den Münih kentine giden Airbus A380 tipi yolcu uçağının boş havalandığını duyurdu.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, güvenlik protokolleri gereği gereken asgari mürettebatın bulunmaması nedeniyle bölgede binlerce yolcu mahsur kalmasına rağmen yolcu taşımanın teknik ve yasal olarak mümkün olmadığı belirtildi.

Dünyanın en büyük yolcu uçaklarından biri olan Airbus A380 ile yolcu taşınabilmesi için emniyet kuralları gereği uçakta en az 17 kabin görevlisinin bulunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Abu Dabi'de yeterli mürettebatın bulunmadığı, bölgedeki çatışmalar sebebiyle dışarıdan personel takviyesinin de yapılamadığı ifade edildi.

"Kabin ekibi olmadan yolcu taşımak hem yasal hem de teknik olarak imkansızdır." ifadesi kullanılan açıklamada, havalimanına erişim, check-in ve güvenlik taraması gibi yer hizmetlerinin de mevcut koşullarda garanti edilemediği kaydedildi.

Körfez bölgesinde 30 bin yolcu mahsur

Alman basınında yer alan haberlere göre, söz konusu uçak 6 Kasım'dan bu yana Abu Dabi'de bakımda bulunuyordu ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda Almanya'ya geri getirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'dan gelen misillemeler sonrası uçuşların durdurulması nedeniyle, Alman tur operatörlerine bağlı yaklaşık 30 bin turist ve çok sayıda iş insanının Körfez bölgesinde mahsur kaldığı belirtiliyor.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gerilimin ardından Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa'nın hisseleri borsada ağır satış baskısıyla karşılaştı. Bölgedeki riskler nedeniyle cumartesi gününden itibaren Orta Doğu uçuşlarını askıya aldığını duyuran şirketin hisseleri, bugün yüzde 5,2 değer kaybetti.

