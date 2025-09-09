IKBY'li yetkili, Kerkük-Ceyhan boru hattının işletilmemesinin Irak'a maliyetinin 28 milyar dolar olduğunu belirtti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Irak petrolünün aktarıldığı Kerkük-Ceyhan boru hattının işletilememesinin Irak'a maliyetinin 28 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.
Erbil
Dizayi, Uluslararası Erbil Üniversitesi'nde düzenlenen ekonomik forumun ardından yerel basına açıklamada bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Uluslararası ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade eden Dizayi, "Politikamız özel sektöre değer vermek, ekonomiyi çeşitlendirmek ve farklı ülkelerden yatırımcılar için bir kapı açmaktır." diye konuştu.
Kerkük-Ceyhan boru hattının işletilememesi nedeniyle aksayan Irak petrol ihracatına ilişkin konuşan Dizayi, "Petrol ihracatının durdurulması nedeniyle Irak 28 milyar dolardan fazla zarar gördü." dedi.
Dizayi, "Irak'ın 28 milyar dolarlık zararı göz ardı etmesinin mantıklı olmadığını" ifade etti.