Gündem

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gülsem Adam  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı
