Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Antalya
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
- "Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in savcılıktaki ifadesine ulaşıldı
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.