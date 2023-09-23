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Politika

Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları en güçlü şekilde lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Lahey kentinde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları lanetledi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları en güçlü şekilde lanetledi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Lahey kentinde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları lanetledi.

Bakanlık, Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hollanda’nın Lahey kentinde bugün (23 Eylül) aralarında Büyükelçiliğimizin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Dinimizi ve inananlarını küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz." denilen açıklamada, "Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır. Bu saldırılar karşısında girişimlerde bulunduğumuz Hollanda makamlarını olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmaya ve bu menfur hadiselerin tekrarlanmaması için önlem almaya çağırıyoruz." vurgusu yapıldı.

Ayrıca açıklamada, "Türkiye bu hastalıklı ve nefret temelli zihniyetle mücadelesini her türlü platformda kararlılıkla sürdürecektir." denildi.

Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırılar

​​​​​​​Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Lahey kentinde gün boyu yaptığı eylemlerde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtan Wagensveld, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etmişti.

Türklere ve Türkiye'ye de hakaret eden Wagensveld, Kur’an’ı yırtarken kendisini koruyan polislere teşekkür etmişti.

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