Gündem

Adana'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor

Adana'nın Feke ilçesinde heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolunda yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ömer Faruk Aygören, Tuğba Kan  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Adana'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor Fotoğraf: Ömer Faruk Aygören/AA

Adana

Feke ile Saimbeyli ilçelerini bağlayan kara yolunda, dün sabah saatlerinde Göksu Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen heyelanın ardından başlatılan çalışma sürüyor.

Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için iş makineleriyle temizlik yapıyor, güçlendirme işlemi yürütüyor.

Saimbeyli Belediyesi ekipleri de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Mahalleleri ziyaret eden Belediye Başkanı Mahmut Dal, çalışmaları yerinde inceledi.

Adana'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor
