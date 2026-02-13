Türkiye, Bangladeş'te düzenlenen seçimlerin suhulet içinde gerçekleştirilmesinden memnun
Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin ve anayasal değişiklikleri de içeren reforma yönelik referandumun suhulet içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bangladeş'te düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin ve anayasal değişiklikleri de içeren reforma yönelik referandumun suhulet içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'den gözlemcilerin de takip ettiği seçimin ve referandumun sonuçlarının Bangladeş'te demokrasiye, istikrara ve refaha katkı sunmasının temenni edildiği aktarıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, "Bu vesileyle önümüzdeki dönemde Bangladeş'le ilişkilerimizin her alanda daha da gelişerek ilerlemesine yönelik irademizi teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bangladeş genel seçimlerinde parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde eden Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), seçimlerin galibi ilan edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.