Fenerbahçe kafilesi, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın oynanacak Trabzonspor maçı için Trabzon’a geldi.
logo
Gündem

Türkiye, Bangladeş'te düzenlenen seçimlerin suhulet içinde gerçekleştirilmesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin ve anayasal değişiklikleri de içeren reforma yönelik referandumun suhulet içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Ankara

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bangladeş'te düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin ve anayasal değişiklikleri de içeren reforma yönelik referandumun suhulet içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'den gözlemcilerin de takip ettiği seçimin ve referandumun sonuçlarının Bangladeş'te demokrasiye, istikrara ve refaha katkı sunmasının temenni edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu vesileyle önümüzdeki dönemde Bangladeş'le ilişkilerimizin her alanda daha da gelişerek ilerlemesine yönelik irademizi teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bangladeş genel seçimlerinde parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde eden Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), seçimlerin galibi ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
