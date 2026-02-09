Dolar
43.59
Euro
51.97
Altın
5,034.89
ETH/USDT
2,040.40
BTC/USDT
69,508.00
BIST 100
13,847.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov'u Ankara'da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'u Ankara'da kabul etti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov'u Ankara'da kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov ile Ankara'da bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Egyptair yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 günde metrekareye 567 kilogram yağış düştü
DMM, "Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği" iddiasını yalanladı
Türk Kızılay ramazanda 7,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov'u Ankara'da kabul etti

Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov'u Ankara'da kabul etti

Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı

FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası"nın üzerinden 14 yıl geçti

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını güçlü şekilde kınadı

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını güçlü şekilde kınadı
Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden kazasına ilişkin başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden kazasına ilişkin başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ateşkes ihlallerini şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ateşkes ihlallerini şiddetle kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet