Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov'u Ankara'da kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'u Ankara'da kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov ile Ankara'da bir araya geldi.
