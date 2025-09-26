Dolar
41.57
Euro
48.57
Altın
3,751.80
ETH/USDT
3,926.60
BTC/USDT
109,247.00
BIST 100
11,253.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul’da Anadolu Ajansı Spor Masası’na konuk oluyor.
logo
Politika

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC parlamentolar arası dostluk grupları Mecliste bir araya geldi

Parlamentolar Arası Dostluk Grupları Arasında Siyasi Diyalog ve İşbirliği Toplantısı, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC heyetlerinin katılımıyla yapıldı.

İsa Toprak  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Türkiye, Azerbaycan ve KKTC parlamentolar arası dostluk grupları Mecliste bir araya geldi Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

TBMM

TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki toplantıya TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile dostluk grubu üyeleri ve KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım, "3 devleti de ilgilendiren bütün konuları çok kapsamlı değerlendirme fırsatımız oldu, öneriler alındı." dedi.

Bundan sonraki süreçte toplantıların daha sık yapılacağını vurgulayan Ayrım, ileriye dönük hazırlanacak somut projelerin hükümetlere sunulacağını bildirdi.

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erdem de birliğe eskisinden daha çok ihtiyaç duyulan günlerin yaşandığını söyledi.

KKTC'nin tüm Türk devletlerinin mesuliyetinde olduğunu ifade eden Erdem, "Bu mesuliyeti hep birlikte üzerimizde hissediyoruz ve öyle de takip edeceğiz." diye konuştu.

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da dostluk gruplarının önemine değinerek, toplantıda ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti, üç ülke arasındaki dostluğun üst seviyede olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor
"Soğuk Savaş" programı sunucusu Soydemir ve konuk Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi
Osmaniye'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde KKKA hastalığı nedeniyle bu yıl 10 kişi hayatını kaybetti
Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu hendek açılarak inceleniyor

Benzer haberler

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC parlamentolar arası dostluk grupları Mecliste bir araya geldi

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC parlamentolar arası dostluk grupları Mecliste bir araya geldi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, düşünce kuruluşlarını dinleyecek

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay TEKNOFEST'i ziyaret etti

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi 104 yaşında

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi 104 yaşında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet