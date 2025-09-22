Dolar
41.37
Euro
48.76
Altın
3,726.80
ETH/USDT
4,190.90
BTC/USDT
113,000.00
BIST 100
11,533.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, düşünce kuruluşlarını dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek.

İsa Toprak  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, düşünce kuruluşlarını dinleyecek

TBMM

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Komisyon'un 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Komisyonun birinci oturumunda, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcilerinin dinleneceği belirtildi.

Açıklamada, Komisyonun ikinci oturumunda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcilerinin dinleneceği aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda eşyalara zarar verdiği belirlenen 6 zanlı adliyede
Adalet Bakanı Tunç Antalya'daki Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde konuştu
Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

Benzer haberler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, düşünce kuruluşlarını dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, düşünce kuruluşlarını dinleyecek

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay TEKNOFEST'i ziyaret etti

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi 104 yaşında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet