Dolar
41.30
Euro
48.82
Altın
3,643.95
ETH/USDT
4,599.30
BTC/USDT
117,488.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay TEKNOFEST'i ziyaret etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, TEKNOFEST'i ziyaret ederek stantları gezdi.

Rüveyda Mina Meral  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay TEKNOFEST'i ziyaret etti Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST'i ziyaret eden Oktay, burada stantları gezerek öğrencilerin geliştirdiği projeleri dinledi ve onlarla fotoğraf çektirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST gençliğinin giderek büyüdüğünü söyledi.

TEKNOFEST'te her yaştan çocuğun bulunduğunu belirten Oktay, "Dronlar, farklı uçak gemileri, denizaltıları ve uçaklar yapıyorlar. Yani kendi beyinlerinde, kafalarında, hayallerinde canlandırdıklarını burada yansıtıyorlar tekrar. Türkiye'nin nereye gittiğini ve bu TEKNOFEST gençliği olarak ifade ettiğimiz şeyin artık nereye gittiğini siz düşünün." diye konuştu.

Oktay, öz güvenli bir neslin geldiğini ifade ederek, "Bu öz güven burada var. Bizim savunma sanayindeki ve diğer tüm sektörlerdeki kalkınmamıza baktığınızda zaten 'Ben yaparım öz güveni.' var. Buradaki eserler genç neslin, mühendislerimizin, girişimcilerimizin ortaya koydukları eserler." dedi.

Burada görülen şeylerin bugün teknolojiye dönüştüğünü aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde yine baktığımızda 2,7 trilyon dolarlık tüm sektörden, bütün dünyadaki savunma harcamalarından bahsediyoruz. Bunun yakın bir gelecekte de ne yazık ki 6 trilyon doların üzerine çıkacağı bir dünyadayız. O kadar güvensiz, sıkıntılarla, savaşlarla ve çatışmalarla dolu bir dünyada savunma sanayi önem kazanmış durumda. Yani artık ülkeler kendi göbeğini kendi kesmek istiyor. Biz bunu Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, onun vizyonu boyutunda önceden görmüş olduk. Kararlarımızı bu yönde verdik ve bugün sonuçlarını alıyoruz."

"İlk 10'daki yerimizi alacağız"

Oktay, "Toplam savunma ihracatına baktığımızda oradan aldığımız pay da yüzde 1,7'ye ulaşmış durumda. Çok ciddi bir rakam. Yani 14'üncü sıradan dünyada 11'inci sıraya gelmiş durumdayız. Şimdi hedefimiz hemen önümüzdeki Güney Kore. Yani yüzde 2,2 toplam içerisinde pay sahibi olan bir ülke. İnşallah onları da geride bırakacağız. İlk 10'daki yerimizi alacağız." şeklinde konuştu.

Savunma sanayinde yükselen Türkiye'nin, TEKNOFEST'le daha da büyüyeceğini vurgulayan Oktay, "Geçen yıla göre 7 milyar doları aşmış durumdayız. Bu çok daha ileri gidecek ve geriye dönüp baktığımızda 7 milyar dolarlar bize çok az gelecek. Yani artık sadece içeride kendi güvenliğini sağlayan, kendi gücünden dolayı kendi göbeğini kesen bir Türkiye, onun ötesine geçip aslında ekonomisine de katkı veren bir savunma sanayini inşa etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Her biri dünyayla rekabet eden ve dünyada da öncü sektörlerimiz var. Dünyada en tepede olduğumuz, örnek ve ilk yüzde olan firmalarımızdan BAYKAR, ilk beş firmamız arasında olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Şimdi sıralamalarda 42-43'lere kadar geldik ASELSAN'la birlikte. Durmak yok, yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de mobilya atıkları ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın iş yerine zarar verdi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan belediye başkan yardımcılarının yargılanmasına devam edildi
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor

Benzer haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay TEKNOFEST'i ziyaret etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay TEKNOFEST'i ziyaret etti

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, TEKNOFEST'te tarım teknolojilerini inceledi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar AA standını ziyaret etti

T3 Vakfı'ndan TEKNOFEST değerlendirmesi

T3 Vakfı'ndan TEKNOFEST değerlendirmesi
Milli Teknoloji Hamlesi, geleceğin teknolojilerini geliştirecek insan kaynağını yetiştiriyor

Milli Teknoloji Hamlesi, geleceğin teknolojilerini geliştirecek insan kaynağını yetiştiriyor
Yerli zırh sistemi TEKNOFEST'te tanıtıldı

Yerli zırh sistemi TEKNOFEST'te tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet