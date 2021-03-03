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Politika

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Ukrayna'yı ziyaret edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 5-6 Mart'ta Ukrayna'ya ziyarette bulunacak.

Sinan Uslu   | 03.03.2021
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Ukrayna'yı ziyaret edecek

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret gerçekleştireceği başkent Kiev'de, Ukrayna Meclis Başkanı Dmytro Razumov tarafından karşılanacak.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek olan Şentop ve Razumov daha sonra ortak basın açıklaması yapacak.

Şentop, Ukrayna Meclisi Genel Kuruluna giderek, Meclis Şeref Defteri'ni de imzalayacak.

Başkent Kiev'deki Zafer Meydanı'nı ziyaret edecek ve Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak olan Şentop, Holodomor Anıtı'na da ziyarette bulunacak.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, ilk günkü temasları kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edilecek, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüşecek.

Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Rüstem Umerov, Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna öğle yemeği verecek.

Meclis Başkanı Razumkov ise Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna akşam yemeği düzenleyecek.

Ziyaretinin ikinci günü olan 6 Mart Cumartesi günü soydaş Kırım Tatar Türkleri, Ahıska Türkleri ile Gagauz Türklerini ayrı ayrı kabul edecek Şentop, ardından Ukrayna'daki Türk iş insanları ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Meclis Başkanı Şentop, Bağımsızlık Meydanı, Hreşatik Caddesi, Ukrayna Tarih Müzesi, Anavatan Heykeli, Mariyinskiy Parkı ile Andriyivskiy Yokuşu'nu da ziyaret edecek.

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