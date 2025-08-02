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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'da bir dizi önemli tesise saldırılar düzenlendi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya’da orduya destek verdiğini öne sürdükleri bazı hedeflere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Davit Kachkachishvili  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Ukrayna: Rusya'da bir dizi önemli tesise saldırılar düzenlendi Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Kiev

Ukrayna ordusu, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’daki bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

"Rusya'da bir dizi önemli tesise saldırılar düzenlendi." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna savunma kuvvetleri, devletimize karşı silahlı saldırıyı destekledikleri doğrulanmış Rus hedeflerini 2 Ağustos gecesinde başarıyla vurdu."

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Açıklamada, Rusya'nın iki gün önce Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediği hatırlatılarak "Bu saldırı, Ukrayna şehirlerinde sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan son terör saldırılarına verilen bir yanıttır." ifadesine yer verildi.

Rusya’daki "Ryazan" ve "Novokuibyşevsk" petrol rafinerilerine saldırılar yapıldığı aktarılan açıklamada, Voronej bölgesindeki "Anna Nefteprodukt" yakıt ve madeni yağ tesisine de saldırı yapıldığı belirtildi.

Rusya'nın Penza bölgesinde, telekomünikasyon sistemleri, kriptografik iletişim ekipmanları ve askeri teçhizat için baskılı devre kartları üreten "Penza Üretim Birliği Elektropribor" tesisine insansız hava araçları (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıların; Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri, Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) birimleri tarafından, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) ile işbirliği içinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

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