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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Hakan Çopur  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

Washington

ABD Başkanı Trump, İskoçya'dan ABD'ye dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, dün yaptığı "Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum" açıklamasının sorulması üzerine, "Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız. Bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Açıkça (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı sürdürmek istiyor, ama biz gümrük vergileri uygulayacağız." değerlendirmesini yaptı.

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İki ülke arasında bir an önce barış anlaşmasının sağlanmasını istediğini söyleyen Trump, Rusya'nın bu yönde çaba göstermediğini düşündüğünü belirtti.

Trump ayrıca, dünkü açıklamasının ardından Putin'den herhangi bir dönüş almadığını söyleyerek, "Çok yazık." dedi.

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