Dolar
40.57
Euro
46.85
Altın
3,325.88
ETH/USDT
3,755.70
BTC/USDT
117,400.00
BIST 100
10,487.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Çekmeköy'de bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor Çekmeköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, yıl sonuna kadar Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşebileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini ve yıl sonuna kadar Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelebileceğini belirtti.

Hakan Çopur  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
ABD Başkanı Trump, yıl sonuna kadar Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşebileceğini söyledi

Washington

İskoçya ziyaretini tamamlayan ABD Başkanı Trump, Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD-Çin ticaret görüşmelerinin iyi geçtiğini ve bugün Ticaret Bakanı Scott Bessent'ten iyi haberler aldığını anımsatan Trump, bu gelişmelerden memnun olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı ile ne zaman görüşebileceği yönündeki soruya, "Ben de bu görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, ancak bunun yıl sonundan önce olacağını söyleyebilirim. Bugün (Çin'le) çok iyi bir toplantı yaptık. Dün bana bu soruyu sorsaydınız, hayır, durum pek iyi görünmüyordu derdim, ama bugün (Ticaret Bakanı) Scott'tan, Çin ile yapılan toplantının çok iyi geçtiğini duydum." yanıtını verdi.

Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, tarife gerilimlerinin yaşandığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir "zirve" arayışında olmadığını, Çin'e ancak Şi'nin daveti üzerine gidebileceğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul polisinden helikopter destekli "huzur" uygulaması
Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Sayıştay Başkanı Şakşak'ı kabul etti
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile deprem bölgeleri için hibe anlaşması imzalandı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, "Gazze'deki çocukların açlık çektiğini" belirtti

ABD Başkanı Trump, "Gazze'deki çocukların açlık çektiğini" belirtti

ABD Başkanı Trump, yıl sonuna kadar Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşebileceğini söyledi

Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

Amerikan kamuoyunda Netanyahu'nun imajı tarihin en kötü seviyesine indi

Amerikan kamuoyunda Netanyahu'nun imajı tarihin en kötü seviyesine indi
Çin'de maden ocağında flotasyon tankına düşen 6 üniversite öğrencisi öldü

Çin'de maden ocağında flotasyon tankına düşen 6 üniversite öğrencisi öldü
Kremlin: Trump'ın Ukrayna çözümü konusunda süreyle ilgili açıklamasını kayda aldık

Kremlin: Trump'ın Ukrayna çözümü konusunda süreyle ilgili açıklamasını kayda aldık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet